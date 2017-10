​Scuola: ecco la situazione in tutta la Toscana

Analizzate tutte e 35 le zone educative in cui è divisa la Toscana, approfondendone le criticità e le performance positive

Open data, mappe, infografiche, dati Istat e dell'Anagrafe regionale degli studenti organizzati all'interno di "Uno sguardo sulla scuola", l'ultima pubblicazione della Regione che offre uno spaccato chiaro e di semplice lettura della situazione dell'istruzione e dell'educazione in Toscana.

Nella ricerca vengono analizzate tutte e 35 le zone educative in cui è divisa la Toscana, approfondendone le criticità e le performance positive. La pubblicazione, realizzata con metodi innovativi di visualizzazione interattiva dei dati, contiene elaborazioni statistiche delle informazioni sulla scuola gestite dall'Osservatorio regionale educazione e istruzione, per rappresentarle in forma grafica e sintetica che ne permetta una agevole lettura e una consultazione interattiva "su misura" per ciascun utente. Tutti i dati sono riportati nella distribuzione territoriale su mappe che consentono con immediatezza anche di confrontare le diverse realtà.

Le elaborazioni sono contenute in quattro diverse sezioni tematiche:

- La Toscana a confronto (vi si trovano gli indicatori ISTAT/EUROSTAT presi a riferimento delle politiche nazionali e internazionali)

- La popolazione scolastica (con gli indicatori relativi alla distribuzione degli studenti nei vari ordini di scuola e alla distribuzione degli studenti stranieri)

- Come va la scuola? (sezione dedicata alle "performance" della scuola, in particolare rispetto al fenomeno della dispersione scolastica, - indicatori di ritardi e esiti negativi - e alle votazioni)

- Il territorio e le criticità (che mostra l'indice di criticità: in un unico valore si sintetizzano per ogni zona gli indicatori di dispersione.

La pubblicazione online.