Scomparsa a Campi, ritrovata dai cani molecolari

La signora di Campi Bisenzio è stata affidata alle cure del 118 prima di essere riabbracciata dai figli

Verso le 13:30 un'anziana di 79 anni si è allontanata da casa a Campi Bisenzio con il proprio deambulatore senza lasciare tracce. La segnalazione ha allertato le forze dell'ordine.



Le ricerche sono state immediate e come spiegano i Carabinieri "Hanno consentito di restringere molto la zona".

E' risultato a questo punto determinante il supporto dei cani molecolari del centro carabinieri cinofili.



I militari alle 19:30 hanno trovato la donna che vagava in stato confusionale in un campo di grano vicino ad un canale. Dopo l'intervento del 118 che ha certificato solo delle leggere escoriazioni la signora e stata affidata ai figli.