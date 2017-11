Sciopero generale: le foto del corteo a Firenze

Disagi e deviazioni di alcune linee Ataf

Sciopero generale nazionale indetto dai sindacati Orsa territoriale, Unione sindacale italiana-Usi, Cib-Unicobas, Cobas-Confederazione dei comitati di base e Unione sindacale di base, manifestazione con corteo per le strade di a Firenze.



L’astensione da lavoro interessa anche il trasporto pubblico. Disagi e deviazioni di alcune linee Ataf per la manifestazione in centro: il corteo partito alle 9.30 da piazza Indipendenza si è diretto verso piazza San Marco piazza Duomo via dei Servi e piazza Santissima Annunziata.



Regolare la Tramvia. Gest ha avvisato i passeggeri che "il servizio della Tramvia risulta regolare. Ulteriori comunicazioni ci saranno solo in caso di variazioni"