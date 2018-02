Santa Maria Novella, nuovi varchi: si passa con il biglietto

L’accesso ai marciapiedi sarà consentito solo esibendo il biglietto per il viaggio in treno

Nella stazione di Firenze l’accesso ai binari sarà possibile solo attraverso i nuovi varchi. Da quando? Da venerdì 16 febbraio.

"I nuovi varchi - spiega RFI - da un lato incrementeranno la lotta all’evasione dall’altro garantiranno più sicurezza" queste le motivazioni dell'infrastruttura tecnologica inserita nello scalo fiorentino.

Adesso potranno essere rimossi i blocchi nel sottopassaggio della stazione, messi per "tutelare i passeggeri" da spiacevoli incontri. I viaggiatori potranno raggiungere i vari marciapiedi di partenza e arrivo dei treni senza dover transitare dalla galleria di testa.

Per coloro che abitualmente utilizzano l’ingresso del binario 16 - da venerdì 16 sarà il gate E - lato rampa Gae Aulenti, viale Filippo Strozzi/Piazzale Montelungo, per raggiungere piazza Stazione e/o piazza Santa Maria Novella è stato realizzato un percorso dedicato.

Dal gate E potrà entrare sia chi ha il biglietto ferroviario sia chi ne è sprovvisto. Gli addetti ai varchi separeranno i due flussi: chi ha il biglietto sarà indirizzato sul percorso di destra, verso i binari; chi non lo ha sul percorso di sinistra. Qui il tragitto continuerà per un breve tratto sulla banchina del binario 16 fino dove cominciano i fabbricati della stazione Firenze Santa Maria Novella per poi girare a sinistra attraverso un varco realizzato nel muro di recinzione e raggiungere il posteggio posto alle spalle del Compartimento Polfer. Attraversando quest’area, che si sviluppa parallela ai binari, si uscirà su via Valfonda, poco dietro la Palazzina Reale.