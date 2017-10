​Sanità: il ticket in Toscana si paga su internet

Tramite la piattaforma telematica Iris attivata dalla Regione Toscana per semplificare il versamento dei tributi

Pagamenti del ticket per prestazioni sanitarie tramite la piattaforma telematica Iris attivata dalla Regione Toscana per semplificare il versamento dei tributi regionali e per consentire ai contribuenti di pagare tramite internet. Ora è possibile farli nelle due Asl Toscana nord ovest e sud est, a Firenze e a Prato. Nelle altre sedi sono ancora in corso operazioni tecniche di aggiornamento, che saranno ultimate nei prossimi mesi.

Questa nuova funzionalità è all'interno della progettualità più ampia del nuovo sistema regionale Cup 2.0 attivo presso quasi tutti gli ambiti territoriali dell'Azienda e che, come era già stato annunciato, permette prenotazioni più semplici e, appunto, pagamenti del ticket anche on line.

La piattaforma Iris è accessibile attraverso autenticazione con la Tessera Sanitaria attivata, nel qual caso si potranno visualizzare tutte le proprie posizioni debitorie aperte, oppure anche in maniera libera disponendo del codice fiscale del debitore e del codice IUV (Identificativo della prestazione) potendo, in questo caso, procedere anche al pagamento per conto dei propri familiari.

I cittadini possono effettuare i pagamenti comodamente online, utilizzando carte di credito e carte prepagate (recanti marchio Visa, Visa Electron, Mastercard, Postepay circuito Visa Electron), accedendo alla sezione Servizi Online del sito della propria azienda, oppure direttamente alla piattaforma Iris (https://iris.rete.toscana.it/public/)

Per coloro che hanno scaricato l'App Smart SST, la App del Servizio Sanitario della Toscana che permette di accedere attraverso i dispositivi mobili a molte funzioni quali la consultazione di referti di laboratorio e radiologia, la funzione che permette il pagamento online attraverso Iris è già disponibile con le stesse caratteristiche citate.



L'App Smart SST è scaricabile attraverso i totem PuntoSi, disponendo della Tessera Sanitaria attivata, oppure è ottenibile gratuitamente dal Play Store di Google e dall'Apple Store iOS.

Il servizio Iris consente inoltre di pagare anche in modalità "carrello" per più tributi e pagamenti regionali, versando in un'unica soluzione le somme dovute.