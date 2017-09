Sanità in Toscana: Cup online e nuove ricette

Per le vostre segnalazioni nove@nove.firenze.it

Un lettore invia una segnalazione riguardante l'accesso multimediale al Cup online, raccogliamo e rilanciamo alle autorità competenti.



La Regione Toscana avvisa sul web "Il cittadino, munito di richiesta medica e tessera sanitaria, può prenotare visite ed esami attraverso il sistema CUP, il Centro Unico di Prenotazione. E’ possibile effettuare le prenotazioni di persona, presso i 400 punti CUP territoriali ed i totem CUP, telefonicamente e on-line". Il lettore munito della nuova ricetta non riesce nell'impresa e ci contatta.

I disagi riscontati dal nostro lettore comporterebbero "un aggravio pesante per gli operatori del CUP telefonico e - non ultimo - anche per gli utenti come il sottoscritto, che devono passare decine di minuti in attesa che una voce umana interrompa le musichette. Eppure le ricette elettroniche non sono state introdotte la settimana scorsa, ma ben prima".



"Verrà ripristinato il servizio CUP online?" domanda il nostro lettore.