Sanità abbandonata: Ospedale a pezzi a Fiesole, vista Firenze

Mura che cadono a pezzi, oggetti abbandonati, sporcizia e incuria

"Tremila metri quadri di immobile abbandonato da 20 anni. Eppure sorge in una posizione bellissima a Fiesole, con un vista spettacolare su Firenze. Ecco l'esempio dello spreco della Asl di Firenze: la Regione Toscana l'ha inserito nel piano delle alienazioni e a parole sostiene di volerlo vendere, ma dall'altro lato gioca a melina con il Comune senza garantire nei fatti le condizioni necessarie a mandare in porto l'operazione" hanno denunciato in un sopralluogo effettuato questa mattina all'ex ospedale di Sant'Antonino il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Toscana Giovanni Donzelli e il portavoce territoriale del partito Alessandro Monnetti. "Mura che cadono a pezzi, oggetti abbandonati, sporcizia e incuria rischiano di peggiorare le condizioni dell'immobile e di complicare ancora di più il suo riutilizzo", sottolineano.

"L'ex ospedale versa ancora in condizioni di abbandono e incuria più totale - commentano gli esponenti di Fratelli d'Italia - un immobile dal quale la Asl potrebbe ricavare risorse importanti da reinvestire in servizi sanitari per i cittadini in un periodo di tagli come quello che viviamo da anni. Dopo non essere riusciti a garantire la realizzazione di una struttura sanitaria, adesso siamo al muro contro muro fra Regione e Comune sulla futura destinazione urbanistica dell'area. Chiediamo agli attori in campo di convocare al più presto un tavolo per trovare urgentemente una soluzione - concludono Donzelli e Monnetti - ci batteremo perché le risorse che ne saranno ricavate vengano utilizzare per il consolidamento e il potenziamento del presidio di Camerata che sorge e poche centinaia di metri".