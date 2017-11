San Marco, rinasce la piazza: oggi siepi e rose, domani gli olmi

La piazza, fortemente colpita da un fortunale, era rimasta senza alberi

Sopralluogo questa mattina in piazza San Marco per l'assessore Alessia Bettini.

"Stiamo mettendo le nuovi siepi di bosso e rose.. ripristinato il cordonato e seminato il prato. La prossima settimana mettiamo a dimora gli olmi" spiega l'Assessore all'Ambiente.



L'intervento in piazza fa seguito ai lavori svolti sulla pavimentazione in pietra e dopo il rifacimento di via Cesare Battisti dove sono riemerse le verghe del vecchio tranvai che attraversava il centro di Firenze.