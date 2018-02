San Jacopino: ennesima rissa stamani

La denuncia del Comitato dei cittadini

Ennesima rissa stamani mattina, poco dopo le 07,15, in via Benedetto Marcello (quartiere San Jacopino) con diversi ubriachi che spaccavano tutto, oltre a darsele di santa ragione. I residenti hanno chiamato la Polizia che è intervenuta prontamente. Alla fine si contavano cinque volanti sul posto per sedare la rissa. Purtroppo due agenti delle volanti sono rimasti feriti.

"Auguriamo una pronta guarigione agli agenti della questura di Firenze intervenuti -interviene il presidente del Comitato Cittadini attivi San Jacopino, Simone Gianfaldoni- Ci auguriamo che venga preso in seria considerazione la situazione sicurezza. Non si tratta solo di percezione… ma come molli un attimo, tutto esplode nuovamente percio’ chiediamo piu’ controlli serali e notturni contro ubriachezza molesta, spaccio, vandalismo, risse. Noi crediamo nelle istituzioni cittadine, e nelle forze dell’ordine, che sono le uniche demandate all’ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini, non vogliamo e siamo contro il fai da te visto l’esasperazione dei cittadini cosa si sente ventilare sempre di più".