San Jacopino in tilt: cittadini esasperati

La rotonda ostruita dal parcheggio selvaggio

Sono stanchi sia del traffico privato che pubblico i residenti in piazza San Jacopino e vie limitrofe dove "Si creano lunghissime file di auto e autobus che perdono sistematicamente la corsa ,cittadini bloccati in piazza alla rotonda per colpa dell'autista di un furgone che nonostante il divieto ha parcheggiato il mezzo ostruendo la rotonda"

"Bloccati di conseguenza gli autobus in transito ed inevitabile il nervosismo dei passeggeri che non potevano continuare la corsa per raggiungere il posto di lavoro o appuntamenti vari, notevoli i disagi in tutta la zona ma del proprietario del mezzo dopo 40 minuti non vi era traccia e tante sono state le telefonate alla centrale operativa della polizia municipale che con difficoltà è arrivata sul posto a ristabire la viabilità congestionata".

I mezzo è stato rimosso con il carroattrezzi.



Il Comitato cittadini attivi San Jacopino chiede "più controlli visto i problemi della città per via dei cantieri e i ritardi dei mezzi pubblici che si accumulano in questa zona".