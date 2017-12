Salvate il Pino, nel cantiere Tramvia: l'appello di Miriam Amato

Pini che appena un mese fa sono stati ripiantati al posto di quelli tagliati in agosto

"Salvate il giovane pino dal cantiere della Tramvia in piazza Stazione, prima che sia danneggiato o travolto dalle ruspe, e rimuovete anche gli altri quattro pini del filare che confina con lo stesso cantiere, che sta operando sempre più a ridosso delle alberature" la consigliera Miriam Amato rivolge l'appello agli assessori alla mobilità Stefano Giorgetti e all'ambiente Alessia Bettini , chiedendo loro un intervento urgente.

"L'assessore Giorgetti aveva garantito che c'era una doppia attenzione sui giovani pini: venti giorni fa mi aveva detto in Consiglio che sia la direzione Ambiente che quella della Mobilità stavano entrambe controllando che i pini non fossero danneggiati dal cantiere, ma è evidente che i lavori della Tramvia stanno condizionando negativamente non solo la mobilità (anche pedonale) nell'area della Stazione ma stanno minando anche l'esistenza dei pini, in parte ripiantati per far illudere che i tagli di agosto fossero slegati dal cantiere. Rimuovete il giovane pino e gli altri quattro a rischio cantiere e riportateli al vivaio di Pistoia" conclude Amato che ha lanciato l'appello sui Social.