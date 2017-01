Roshelle manda in delirio il pubblico della Capannina di Forte dei Marmi

Foto: Fabrizio Nizza

Il concerto si svolto ieri sera

Non poteva cominciare in modo migliore il 2017 firmato Capannina. Nella notte dell'Epifania Rossella Discolo, in arte ROSHELLE, ha inaugurato il suo #AnymalTour nei club con un'anteprima nazionale nel celebre locale di Forte dei Marmi.

La ventunenne lodigiana, rapper più ascoltata e seguita dell'ultima edizione di X Factor Italia, che ha fatto parte del team “Under Donne” di FEDEZ conquistandosi la finale, venerdì sera ha infiammato il pubblico delle grandi occasioni con una performance travolgente ed emozionante.

Roshelle ha proposto il suo inedito “What U Do To Me” che sta spopolando su Spotify, YouTube e iTunes e si è cimentata in altri brani in salsa rap, accompagnata sul palcoscenico da dj SLVR e due ballerini. Dopo la performance l'artista si è concessa per le foto di rito con i fans e si è complimentata con il Patron Gherardo Guidi per il successo inarrestabile del locale.