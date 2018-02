Rkomi... Straordinario talento RAP italiano

Fotogallery Alessandro Rella - Photo Press

Nella notte tra Venerdi e Sabato scorso, il giovane Rapper italiano si è esibito a Firenze.

Rkomi è primo nella classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia con "Io in terra" e l'altra sera ha riempito il Tender Club di Firenze di un giovanissimo e scatenatissimo pubblico.

Ha dichiarato di "non veder l'ora di intraprendere questa nuova tournee live in giro lungo la penisola", visto l'amore e l'affluenza del suo pubblico, anche loro non vedevano l'ora di godersi questa sua avventura.

Durante tutto il Live ed alla fine dello spettacolo, Rkomi, non si è risparmiato donandosi completamente al suo pubblico.