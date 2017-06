​Ringhiere artistiche per le aiuole in piazza Santo Spirito

I lavori, coordinati dalla direzione ambiente, sono cominciati in questi giorni e dureranno circa un mese

Ringhiere artistiche in metallo per le aiuole in piazza Santo Spirito. I lavori, coordinati dalla direzione ambiente, sono cominciati in questi giorni e dureranno circa un mese. La ringhiera ha un’altezza inferiore ai 30 centimetri ed è costituita da un modulo, composto da un archetto semicircolare, che si ripete lungo tutti i perimetri. Saranno inoltre realizzati interventi di integrazione all’impianto floreale, arbustivo ed arboreo.

«Un progetto - ha spiegato l'assessore all'ambiente Alessia Bettini - per garantire più decoro e proteggere gli spazi verdi».

L'investimento complessivo è di 40mila euro.