Proseguono gli appuntamenti di illusionismo e giochi di prestigio allo Spazio Alfieri...

... domenica 12 marzo, h. 16 è la volta dei maghi della Corte dei Miracoli in Cinemagie uno spettacolo magico con alcuni fra i migliori prestigiatori italiani.

Quello che gli spettatori vedranno è uno straordinario gala con in scena cinque eccezionali prestigiatori pronti a presentare una serie di numeri incredibili che illustrano le diverse discipline dell’arte magica, dalla cartomagia alla manipolazione, dal mentalismo alle ombre cinesi alle grandi illusioni, fino alle ultime misteriose invenzioni nate nel fantastico mondo dell’illusionismo. Uno spettacolo per un pubblico di ogni età, per bambini da 3 a 99 anni.

In scena con Harry Fontanelli, Mago Chico, Paolo Fontanelli e Nero, una coppia di straordinarie star internazionali: Alberto Giorgi e Laura che dopo le ultime tournée all'estero e le esibizioni nella prestigiosa trasmissione televisiva francese "Le plus grand cabaret du monde" hanno preparato per il pubblico fiorentino una serie di numeri selezionati in un repertorio applaudito in tutto il mondo.

ingresso

Singolo spettacolo intero € 15,00 - ridotto soci unicoop € 13,00 - bambini fino a 12 anni € 10,00

Abbonamento a 4 spettacoli a scelta intero € 44,00, ridotto ridotto soci unicoop € 36,00, bambini fino a 12 anni € 30,00

info tel. 055 5320840 – www.spazioalfieri.it