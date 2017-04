Prato: sabato il sorteggio degli incontri della Palla Grossa 2017

Semifinali sabato 9 e domenica 10 settembre al parco dell'ex Ippodromo. Finale sabato 16 settembre

Si terrà sabato 29 aprile alle 17 in piazza delle Carceri il sorteggio per le squadre che disputeranno le semifinali dell'edizione 2017 dell'antico Gioco della Palla Grossa in programma sabato 9 e domenica 10 settembre nell'arena al Parco dell'ex Ippodromo.

Il corteo, composto dai calcianti dei quattro rioni (Gialli di Santo Stefano, Verdi di San Marco, Azzurri di Santa Maria e Rossi di Santa Trinita), dagli sbandieratori dei "Piccoli Alfieri", dagli "Allupins", dall'associazione "Aquila Bianca" e dai membri dell'associazione degli "Amici del Fischietto" partirà da piazza Mercatale per arrivare in piazza delle Carceri dove saranno estratte le coppie per le due semifinali.

La finale per il primo posto è in programma sabato 16 settembre. I campioni in carica sono i Verdi di San Marco.