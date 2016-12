Polizia Municipale di Firenze: Sciopero al veleno

I vigili incroceranno le braccia solo sabato 17 dicembre, mentre domenica 18 saranno regolarmente al lavoro

Continua a zampillare veleno a Palazzo Vecchio. Dopo aver subito due differimenti di sciopero e la nuova riorganizzazione del corpo, "seppur con l’amaro in bocca", dopo l'annuncio di un fine settimana con 48 ore a braccia incrociate e successivo richiamo, hanno deciso di procedere con uno sciopero di 24 ore per la sola giornata di sabato 17 dicembre, al solo fine di tutelare i loro diritti "Una decisione che dimostra un grande senso di responsabilità dei lavoratori rispetto a un'amministrazione sorda alle esigenze della Polizia Municipale" spiega Maurizio Caliò, responsabile Polizia Municipale del Comune di Firenze per la Uil Fp.

"Lo sciopero di 48 ore proclamato dei lavoratori della Polizia Municipale di Firenze non è piaciuto alla nostra amministrazione comunale, tanto che con una nota inviata a Prefettura e Commissione di garanzia sugli scioperi, veniva segnalato che lo sciopero indetto per il prossimo 17 e 18 dicembre rientrava in una nuova vertenza sindacale come se la precedente vertenza fosse stata risolta. Poiché la nuova normativa sul diritto allo sciopero vuole che la prima azione di lotta per una nuova vertenza non possa essere maggiore di una giornata di 24 ore di sciopero siamo stati invitati dal garante a modificare i termini dello sciopero. Tutto falso! La vertenza iniziata il 4 di Maggio con l’assemblea dei lavoratori tenutasi in Santa Apollonia, proseguita con un tentativo di conciliazione avvenuto in Prefettura il 10 dello stesso mese non si è mai conclusa, in quanto la loro proposta è stata rigettata a piene mani dall’assemblea dei lavoratori del 7 di Ottobre… e questo i nostri datori di lavoro lo sanno benissimo in quanto attori principali nella vicenda".

Motivo del contendere? "Una sola cosa che lamentiamo da diversi mesi ormai: la privazione della dignità degli uomini e delle donne che prestano servizio nel Corpo della Polizia Municipale di Firenze. I lavoratori hanno deciso di non barattare i soldi offerti con i diritti elementari di tutela i lavoratori che si trovano a 56 anni di età a prestare i servizi notturni con tutti i disagi che comporta, oltre alla tutela di quel gruppo di lavoratori in situazioni di criticità che avevano la garanzia di gestire i propri disagi familiari con gli orari 18/24 contingentati e che ora si trovano a gestire difficoltà maggiori. Infine i cosiddetti "inidonei" ai servizi esterni che se diventano tali senza aver maturato il coefficiente di 58 anni di età + 25 anni di servizio potrebbero essere dirottati coattivamente su altre direzioni, trattati con un paio di scarpe logore!!

Avevamo chiesto all’amministrazione di stoppare questa mattanza, ma la sordità e l’arroganza con cui hanno proceduto unilateralmente ci hanno portati a continuare nella lotta proclamando uno sciopero per l’intera giornata di sabato 17 Dicembre" conclude Maurizio Caliò.