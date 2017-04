Polemica sui cantieri in Lungarno Torrigiani: Giorgetti risponde

L'assessore alla mobilita Stefano Giorgetti interviene sulle polemiche sollevate in merito ai cantieri aperti in lungarno Torrigiani

Rivedere i cantieri sul Lungarno Torrigiani ha destato stupore nei fiorentini che avevano salutato con gioia la conclusione dei lavori per riparare la voragine sistemata, come da programma, entro il 4 novembre scorso.



I cantieri in corso e quelli previsti nell'arco dei prossimi 4 mesi riguardano la congiunzione tra la nuova conduttura e la rete principale, oltre alla ricollocazione della porta telematica e la nuova pavimentazione in pietra.



Nelle scorse ore l'assessore Stefano Giorgetti scriveva sui Social: "Leggo di polemiche sui lavori su Lungarno Torrigiani. Non si interviene nel tratto già interessato dall'intervento dello scorso anno. I lavori riguardano la zona all'incrocio con Ponte alle Grazie, dove sarà ricollocata la porta telematica e realizzato il collegamento tra la nuova conduttura e la rete principale. Il lungarno è chiuso al traffico ma possono transitare i mezzi di soccorso e i veicoli diretti ai passi carrabili oltre ai residenti che possono anche parcheggiare".

Adesso arriva una nota ufficiale da parte di Paòlazzo Vecchio: "Come ho già più volte spiegato i lavori in lungarno Torrigiani riguardano tratti diversi rispetto a quello interessato dall'intervento concluso a novembre scorso. Il cantiere aperto adesso all'incrocio con Ponte alle Grazie riguarda il montaggio della porta telematica, smontata in occasione dei lavori precedenti, a centro carreggiata perché il lungarno diventerà a doppio senso. Prevista anche la realizzazione di un tratto della nuova conduttura Publiacqua. Vorrei ricordare che su lungarno Torrigiani sono stati effettuati, oltre ai lavori dei sottoservizi, anche importanti interventi di consolidamento della spalletta e della strada" aggiunge l'assessore.

A metà aprile i lavori di sposteranno sull'altro lato del lungarno e in piazza Santa Maria Soprarno: qui oltre alle sostituzioni dei sottoservizi sarà effettuato il rifacimento in pietra della parte finale del lungarno e della piazza che verrà anche pedonalizzata in adiacenza agli edifici. Questi lavori andranno avanti fino a luglio, ma dopo una prima fase del cantiere sarà possibile transitare su lungarno Torrigiani immettendosi in via dei Bardi sia verso Ponte Vecchio sia verso San Niccolò. Allo stesso tempo chi proviene da via Guicciardini potrà raggiungere via dei Bardi e proseguire sempre in direzione di San Niccolò.



“Il lungarno sarà quindi chiuso al transito per quanto riguarda l’accesso dei veicoli sul lato di Ponte alle Grazie solo per il lavori della porta telematica, quindi fino a metà aprile. Comunque i residenti e i frontisti possono già entrare sul lungarno, dal lato di Ponte Vecchio, e parcheggiare fino a una ventina di metri prima dell’area interessata dal cantiere. E ovviamente potranno transitare e parcheggiare anche nella fase successiva” conclude l’assessore Giorgetti.