Piromane sul Lungarno: auto in fiamme

Torna l'incubo piromane nelle notti fiorentine?

Lungarno Colombo, una pattuglia del nucleo radiomobile, intorno alle 2.00 è intervenuta insieme a personale dei Vigili del fuoco poichè era stato segnalato un principio di incendio di un'autovettura parcheggiata. L'incendio, sicuramente doloso, è partito dalla ruota anteriore sinistra e si sarebbe potuto propagare all'intera autovettura se non ci fosse stato l'immediato intervento dei vigili.

I militari del radiomobile, considerato che l'incendio era stato appiccato da pochissimo tempo, hanno richiesto rinforzi e hanno così battuto la zona in cerca di persone sospette. Mentre erano alla ricerca di elementi utili, notavano che nella vicina via Campofiore due persone erano intente a spegnere con delle bottiglie di acqua un altro principio di incendio, sempre ai danni di un'altra autovettura. Per fortuna, anche in questo caso, i danni venivano limitati al massimo dal pronto intervento.

I proprietari delle auto sono stati sentiti e nessuno dei due, entrambi uomini, italiani, residenti nelle vicinanze, ha esternato sospetti o riferito di screzi o minacce subite.

L'ipotesi che si sta seguendo è che un piromane abbia preso di mira, a caso, delle auto per poi dileguarsi prima dell'arrivo di qualcuno. Le indagini per scoprire il responsabile sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Firenze e potrebbero essere suscettibili di sviluppi.