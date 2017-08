Piazzale Michelangelo: sequestrati quasi 1.600 oggetti abusivi

Controlli in centro e blitz serale

Una serie di interventi in centro e la sera un blitz al piazzale Michelangelo per un totale di 11 sequestri e quasi 1.600 oggetti confiscati. È questo il bilancio dei controlli anti abusivismo effettuati nel pomeriggio e nella serata di ieri dalla Polizia Municipale.

Gli interventi sono iniziati nel tardo pomeriggio. Gli agenti sono entrati in azione alla stazione di Santa Maria Novella (due sequestri per circa 250 articoli di materiale elettrico e accessori di telefonia) e nel piazzale degli Uffizi (ancora due sequestri ad altrettanti venditori che si sono dati alla fuga abbandonando una cinquantina di poster). In piazza della Repubblica gli agenti hanno intercettato due persone con una notevole quantità di merce, forse destinata a rifornire altri venditori "al dettaglio". Uno è riuscito a fuggire abbandonando 320 girandoline luminose; l'altro invece è stato fermato dagli agenti. Si tratta di un cittadino straniero in regola con le norme sull'immigrazione. Per lui è scattata la multa perché in possesso di un'anomala quantità di merce destinata alla vendita abusiva. Gli articoli, poco meno di 510 oggetti soprattutto accendini e articoli da fumo, sono stati sequestrati.

Intorno alle 22.30 è invece iniziato il blitz al piazzale Michelangelo. Gli agenti hanno effettuato 5 sequestri per complessivi 435 pezzi, in particolare poster, foulard, borse e cappelli.

"Continua l'impegno dell'Amministrazione contro l'abusivismo commerciale - commenta l'assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi -. All'insostituibile lavoro quotidiano della Polizia Municipale in strada da qualche mese si sono affiancati gli interventi mirati effettuati dagli agenti nei negozi che funzionano da centri di rifornimento dei venditori. E i risultati sono davvero importanti con decine di migliaia di oggetti sequestrati e numerose multe. Ringrazio la Polizia Municipale per l'attività che ogni giorno svolge per il rispetto delle regole in città".