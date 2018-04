Piazza della Loggia. Una strage rivissuta nel docufilm "Direzioni diverse"

Lunedì 23 aprile 2018 –alle ore 17.00- la proiezione al Circolo Vie Nuove

Con l’avvicinarsi della ricorrenza del 25 aprile, si avvicina anche il 44° anniversario della strage di Piazza della Loggia, avvenuta il 28 maggio del 1974; e il Circolo Vie Nuove promuove a questo proposito un viaggio nel tempo, un viaggio nella memoria di quella che fu forse l'epoca più tragica della nostra Repubblica. Sono gli anni della violenza fascista, dell' eversione nera, delle bombe e delle stragi, appunto. E' un'epoca che oggi, soprattutto agli occhi dei più giovani, sembra remota e lontanissima, ma che in realtà ha effettivamente marchiato un recente passato della nostra Storia e che tanti episodi drammatici della cronaca internazionale ci stanno oggi tristemente ricordando.

Lunedì 23 aprile, alle ore 17.00, il Circolo Vie Nuove (in V.le Giannotti, 13 - vienuove@vienuove.it - Tel. 055.683388) promuove, a ingresso libero, la proiezione del docufilm dal titolo “Direzioni diverse – ventotto” scritto e diretto da Marco Cremonini e Michele Barcaro, edito per "Produzioni dal Basso" e della durata di 35', che ripercorre proprio gli eventi di quel tragico episodio accaduto a Brescia alla presenza del regista Michele Barcaro, originario proprio di quella città, con un intervento a cura di Simone Neri Serneri dell'Istituto Storico della resistenza in Toscana.