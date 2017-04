​Piazza dei Ciompi, inizia dalla pietra la riqualificazione

Al via la riqualificazione di piazza dei Ciompi

Il cantiere prenderà il via da Borgo Allegri, poi prenderanno il via i lavori di ripristino dell’area centrale della piazza.

L’intervento prevede il rifacimento dei marciapiedi di Borgo Allegri in pietra e della carreggiata in asfalto.

Ancora il rifacimento del marciapiede di via Buonarroti in pietra e riqualificazione della stessa carreggiata con ripristino delle pietre danneggiate. Previsti anche alcuni interventi all’interno del Giardino del Gratta dove sarà collocato un fontanello di acqua alta qualità. Il tutto per un investimento di 447mila euro.



Dal punto di vista dei provvedimenti, l’allestimento del cantiere comporterà l’istituzione di divieti di sosta a tratti di 50 metri per volta in Borgo Allegri (da via dell’Agnolo a piazza dei Ciompi) e piazza dei Ciompi (da Borgo Allegri a via Buonarroti e dal numero civico 18 a via Pietrapiana).



Previsti anche restringimenti di carreggiata e divieti di transito pedonale nei tratti di volta in volta interessati dai lavori. Inoltre in piazza dei Ciompi dal numero civico 18 a via Pietrapiana sarà istituito un senso unico verso via Pietrapiana per i soli mezzi di soccorso e titolari di passo carrabile. L’intervento si concluderà a fine luglio.