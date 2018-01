Passeggiate "Salute è benessere" tornano da sabato 14 gennaio

Si parte dal Quartiere 2 e dal Quartiere 4 per poi coinvolgere tutti gli altri quartieri. Gli appuntamenti, liberi e gratuiti, hanno cadenza mensile e puntano a promuovere l'attività fisica e uno stile di vita salutare

Passate le feste, tornano le nuove passeggiate con i Gruppi della Salute nei diversi quartieri di Firenze. L'appuntamento, libero e gratuito, ha cadenza mensile e si tiene il sabato mattina. Consente di fare attività fisica per mantenersi in forma e conoscere più da vicino la città promuovendo al contempo uno stile di vita salutare.

Le passeggiate sono organizzate dal Gruppo Salute è benessere del quale fanno parte: il Comune di Firenze, l'Azienda Sanitaria Firenze e la Società della Salute di Firenze. L'Uisp è partner del progetto e supporta il Gruppo nell'organizzazione delle camminate.

I primi appuntamenti dell’anno sono in programma sabato 13 gennaio al Quartiere 2 e al Quartiere 4 e sabato 27 al Quartiere 5.

Di seguito il programma completo delle passeggiate per i prossimi tre mesi.

Quartiere 1

Sabato 3 febbraio 2018

Alla scoperta dell’Oltrarno (parte 1^) Percorso pianeggiante e facile (circa 3,6 km) Ritrovo e partenza: ore 9,30 piazza Santa Trinita (presso la Colonna)

Sabato 3 marzo 2018

Alla scoperta dell’Oltrarno (parte 2^) Percorso pianeggiante e facile (circa 3,8 km) Ritrovo e partenza: ore 9,30 piazza Santa Trinita (presso la Colonna)

Quartiere 2

Sabato 13 gennaio 2018

Viucce sorprendenti: attorno a Monte Rinaldi Percorso difficoltà media con molti saliscendi e prevalenza di asfalto (circa 4 km) Ritrovo e partenza: ore 9,30 “La Lastra”, Via Bolognese fermata autobus 25 “Lastra 01” (davanti al Bar)

Sabato 10 febbraio 2018

Attorno al Colle di Montughi: visita al Giardino Stibbert Percorso difficoltà media con alcuni saliscendi e prevalenza di asfalto (circa 5,5 km) Ritrovo e partenza: ore 9,30 piazza delle Cure (davanti gelateria)

Sabato 10 marzo 2018

Attorno a Maiano Percorso difficoltà media con alcuni saliscendi e tratti sterrati (circa 6 km) Ritrovo e partenza: ore 9,30 viale Verga (capolinea autobus 17)

Quartiere 3

Sabato 20 gennaio 2018

Badia a Ripoli e Sorgane Percorso pianeggiante e facile (circa 4,5 km) Ritrovo e partenza: ore 9,30 davanti centro commerciale Piazza Bartali

Sabato 17 febbraio 2018

La collina di Montici: “la grande bellezza” Percorso impegnativo con salita (circa 8 km) Ritrovo e partenza: ore 9,30 davanti centro commerciale Piazza Bartali

Sabato 17 marzo 2018

Passeggiata al Galluzzo: i luoghi comuni dell’alimentazione Percorso con leggero dislivello (circa 5 km) – possibilità di percorso breve pianeggiante (circa 2 km) Ritrovo e partenza: ore 9,30 Centro Anziani CAMPA (via Biagini 6, Galluzzo) Il dottor Lorenzo Dal Canto ci parlerà dei luoghi comuni sull’ alimentazione.

Quartiere 4

Sabato 13 gennaio 2018

Escursione nel Quartiere Percorso pianeggiante (circa 6,4 km) Ritrovo e partenza: ore 9,30 via delle Torri 23 – sede Quartiere 4

Sabato 10 febbraio 2018

Il Giardino di Villa Strozzi Percorso facile con leggero dislivello (circa 7,9 km) Ritrovo e partenza: ore 9,30 via delle Torri 23 – sede Quartiere 4

Sabato 10 marzo 2018

Il Giardino di Boboli Percorso facile con dislivello 90 mt (circa 8,5 km) Ritrovo e partenza: ore 9,30 via delle Torri 23 – sede Quartiere 4 ingresso gratuito a Boboli per i residenti nel Comune di Firenze presentando la carta d’identità

Quartiere 5

Sabato 27 gennaio 2018

Le Ville di Careggi Percorso facile (circa 5,5 km) Ritrovo e partenza: ore 9.30 via delle Gore lato via G. Aselli (capolinea ATAF linea 14)

Sabato 24 febbraio 2018

Visita alla Centrale del latte Percorso facile (circa 5 km) Ritrovo e partenza: ore 9.30 via Fanfani (zona Lippi) – (fermate ATAF linea 5 “Pescetti e Rigutini”)

Sabato 24 marzo 2018

Il Convento delle Clarisse Percorso di difficoltà media (circa 5,5 km) Ritrovo e partenza: ore 9.30 via delle Gore lato via G. Aselli (capolinea ATAF linea 14)