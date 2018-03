Passa con il rosso: ha la patente falsa e l'auto è della moglie

Per il conducente anche multe da oltre 5.000 euro

Era alla guida dell’auto della moglie con una patente falsa e nonostante questo ha “bucato” un semaforo rosso. Una bravata che però non è sfuggita alla Polizia Municipale che ha fermato l’uomo: per lui una denuncia e multe per oltre 5.000 euro. È successo ieri pomeriggio in piazza Indipendenza.



Gli agenti dell’Autoreparto in servizio nella piazza hanno notato la Golf mentre commetteva la violazione e hanno immediatamente fermato l’auto. Alla guida un 41enne, originario della Repubblica Dominicana, che ha presentato agli agenti una patente del suo paese. Da un attento esame sul documento però è emerso che si trattava di un falso.



L’uomo, alla guida dell’auto della moglie italiana, è stato fotosegnalato al gabinetto della Polizia Scientifica e denunciato per uso di atto falso. A suo carico anche due multe: una da 5.000 euro per guida senza patente (anche fermo del veicolo per tre mesi) e una da 163 euro per il passaggio con semaforo rosso. Nei guai anche la moglie che sarà multata con un verbale da 389 euro per incauto affidamento.