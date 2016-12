​Parcheggi pertinenziali a Firenze, ecco dove sorgeranno

Approvato Ordine del Giorno d’accompagnamento del gruppo PD, primi firmatari Fabrizio Ricci e Leonardo Bieber,

Il Consiglio comunale a seguito del regolamento sui parcheggi pertinenziali ha approvato un Ordine del Giorno d’accompagnamento del gruppo PD, primi firmatari Fabrizio Ricci e Leonardo Bieber, che individua in via prioritaria i punti dove sorgeranno. Un atto che punta a dare delle risposte alle esigenze di parcheggio dei residenti e al tempo stesso liberare le strade ormai trasformate in aree di sosta. Si tratta di parcheggi pertinenziali, ovvero legati alla residenza o alle attività situate entro una distanza individuata in 500 metri. Il regolamento approvato individua chi ha i titoli per partecipare al bando: ovvero imprese che realizzano i parcheggi, soggetti che li costruiscono e gestiscono e cooperative di residenti-proprietari. Il bando prevede una concessione della durata di 90 anni, con un costo di diritto di superficie scontato rispetto al passato in modo da incentivare la realizzazione di questo tipo di parcheggi considerati essenziali per la vivibilità della città. Al momento della presentazione i soggetti dovranno presentare un progetto preliminare e uno studio di fattibilità economico-finanziario asseverato da un istituto di credito. Con l’Ordine del Giorno approvato del gruppo PD, primi firmatari i consiglieri Fabrizio Ricci e Leonardo Bieber, si chiede di tenere conto di alcune priorità.

“L’Ordine del Giorno – spiegano Ricci e Bieber – individua in via prioritaria alcuni punti della città di Firenze dove poter eventualmente realizzare i parcheggi pertinenziali così come previsti nel Piano di sosta: via dei Renai, viale Ariosto/piazza Tasso, piazza Indipendenza, viale Giovine Italia, via del Madonnone, via del Mezzetta, piazza Ferraris, via dei Sette Santi, piazza Ravenna, Largo del Boschetto, via del Romito, viale Corsica e piazza Baldinucci. Nell’Ordine del Giorno si chiede, inoltre, di procedere all’applicazione, nella progettazione dei parcheggi pertinenziali nel centro storico, della valutazione d’impatto patrimoniale onde valutare puntualmente i potenziali impatti che potrebbero minacciare lo stato di conservazione del sito e la sua integrità; di comunicare al Consiglio comunale le graduatorie risultati dalla pubblicazione dei bandi e dalle richieste pervenute; di prestare la massima attenzione alle problematiche legate al rischio idrogeologico per quanto riguarda i parcheggi interrati”.