Panni stesi in piazza Santissima Annunziata, multate e allontanate

Hanno fatto il bucato nella fontana e poi steso i panni sulla ringhiera esterna

Sono state multate e allontanate dalla Polizia Municipale. Le protagoniste sono alcune cittadine rumene. Gli agenti sono intervenuti nel corso del servizio di controllo delle piazze sanzionando le donne per bivacco non autorizzato.



“Continuano i controlli a tutela del decoro delle piazze del centro storico – commenta l’assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi –. Questo utilizzo dei monumenti non è accettabile perché rappresenta una offesa al patrimonio storico e artistico della nostra città”.