​Orinano per strada, multati dalla Polizia Municipale

Due uomini colti in flagrante in piazza Indipendenza e via del Ponte alle Mosse

Uno in piazza Indipendenza, l’altro via del Ponte alle Mosse. Ieri gli agenti della Polizia Municipale hanno colto in flagrante due uomini, entrambi originari del Bangladesh, mentre orinavano a cielo aperto: per loro è scattata la multa per atti contrari alla pubblica decenza (cifra stabilita dal prefetto tra un minimo di 5.000 a un massimo di 10.000, se pagata entro 60 giorni 3.300 euro).

Il primo caso è accaduto nel pomeriggio. Gli agenti hanno notato un uomo che stava orinando sul tronco di una pianta in una aiuola della piazza e lo hanno fermato. Sottoposto a foto segnalamento è risultato essere A.M. 22 anni, non in regola con le norme sull’immigrazione. Gli agenti hanno rinvenuto anche una minima quantità di sostanza stupefacente sequestrata e inviata agli organi competenti per le analisi. Per il giovane quindi, oltre alla multa per atti contrari alla pubblica decenza, sono scattate una denuncia per violazione delle norme sull’immigrazione, una sanzione per possesso di sostanze stupefacenti per il quale è stata trasmessa la segnalazione al prefetto e infine un ordine di allontamento.

In serata il secondo caso. Alle 21.25 in via Ponte alle Mosse, gli agenti hanno colto sul fatto un uomo mentre stava orinando davanti alle vetrine di una pizzeria. Questi, successivamente identificato P.A. nato in Bangladesh nel 1980 e residente in Bologna, è stato multato per atti contrari alla pubblica decenza. Anche per lui è scattato un ordine di allontanamento.

Nel corso dei controlli del pomeriggio in piazza Indipendenza la Polizia Municipale ha elevato 60 sanzioni per divieti di sosta ed effettuato la rimozione di 3 veicoli.