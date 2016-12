Operazione antidroga: tre stranieri in manette

Operazione dei carabinieri a Collesalvetti

Giovedì nel corso della mattinata, i Carabinieri della Stazione Livorno Centro, nell’ambito di un servizio mirato a prevenire e contrastare lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per spaccio tre cittadini marocchini, due ventenni ed un diciottenne, nullafacenti ed irregolari sul territorio nazionale.

I tre, nel corso di una attività di osservazione, sono stati notati mentre si appartavano in una area boschiva nel territorio del Comune di Collesalvetti in località Biscottino. I militari, essendosi insospettiti, hanno raggiunto i tre nord africani ed hanno proceduto al loro controllo trovandoli in possesso di 180 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, materiale per confezionamento oltre alla somma di denaro contante di 590 euro.

Al termine delle operazioni, su disposizione del PM di turno, gli arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Livorno.