Omicidio Ashley, condannato Cheik Diaw: 30 anni

La Procura aveva chiesto l'ergastolo. I legali del ragazzo ricorreranno in Appello

La ragazza statunitense di 35 anni è stata uccisa il 9 gennaio 2016 nell'Oltrarno di Firenze.

Cheik Diaw, unico imputato, è stato condannato a 30 anni in primo grado dalla Corte di Assise di Firenze per l’omicidio di Ashley Olsen: nessuna aggravante e 450 mila euro a favore della madre, del padre e della sorella parte civile nel processo. Il Pm aveva chiesto l'ergastolo.



I due si sarebbero incontrati in un locale di Firenze. Testimonianze e videocamere indirizzano subito i sospetti verso un ragazzo in particolare.

Gli inquirenti ricostruiscono la scena del crimine ipotizzando che i due, dopo esser stati ripresi dalle telecamere cittadine, abbiano avuto una lite a casa della vittima. Le indagini hanno portato ben presto gli inquirenti al 27enne, ma i legali hanno dato battaglia su alcuni aspetti che sarebbero rimasti irrisolti ed hanno annunciato che ricorreranno in Appello.