Oggi la “XXXI Maratonina città di Pistoia”

Con partenza ed arrivo da Via Fermi e transito in alcune aree della zona Sant’Agostino e all’interno del centro storico della città, organizzata dalla società G.P. A.S.D. C.A.I. di Pistoia

Il maltempo è stato l' assoluto protagonista dell'edizione numero 31 della “Maratonina di Pistoia”, organizzata dal Gruppo podistico Cai Pistoia. Pioggia incessante sin dalla prima mattina, freddo che ha bloccato non poco le prestazioni degli atleti e ha ridotto di non poco il numero dei partecipanti. Nella mezza maratona maschile, come accade ormai da anni, il dominio assoluto è stato per i keniani con il successo finale che è andato a Joel Maina Mwangi (Team Landucci) che ha coperto la distanza in 1 ora 04'13” lasciando a 22'' il compagno di squadra e connazionale Sammy Kipngetich e di 28'' Anthony Ayeko (Toscana Atletica Futura), di 31'' Julius Kipngetich Rono (Teanm Landucci) e a 3'48'' Jean Baptiste Simukeka (Team Landucci). Primo degli italiani, e sesto assoluto, il pistoiese Massimo Mei (Atletica Castello) in 1 ora 11'52''. Nella gara femminile invece dopo anni di dominio ininterrotto delle straniere il tricolore è tornato a salire sul pennone più alto grazie alla pratese Veronica Vannucci (Atletica Castello) che i 21097 metri li ha corsi in 1 ora 22'41 lasciando a distanze abbastanza nette le avversarie. A 4'01” piazza d' onore per Concetta Santini (Officina Podistica Lucca), terzo posto a 7' 03'' la montecatinese Marina Ratto (Montecatini Marathon), ancora più lontane Elena Gemenisi (Gp Rossini Pontasserchio), Laura Chiaramonti (Luivan Settignano), Valentina Dami (Silvano Fedi Pistoia), Flavia Cristianini (Lucca Marathon), Elena Cerfeda, Stefania Palmieri e Giada Abbatantuono (tutte della Silvano Fedi Pistoia). Tornando ai maschi nei Veterani primato per Stefano Ricci (Atletica Vinci), tredicesimo assoluto in 1 ora 17'01'', tra gli Argento per Giovanni Mannucci, portacolori dell' Atletica Pistoia con il time di 1 ora 26' 43'' e negli oro per il monsummanese Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) che termina la gara dopo 1 ora 40'23''. Pistoia che sorride anche nelle Veterane con il successo per Paola Pignanelli (Silvano Fedi Pistoia) in 1 ora 32'18”. Un plauso ai quasi 700 arrivati in questa gara ma anche agli oltre 200 non competitivi che si sono divisi fra i percorsi minori, il fit-walking e i bambini che hanno partecipato alla marcia organizzata da “We love Anastasia”.