Obbadi VS Rosales le ultime da Pordenone

La cerimonia del peso ed altre news dalla sede del match

Mohammed “Maravilla” Obbadi ha fatto registrare sulla bilancia kg 50,600. Cristofer “El Latigo” Rosales ha fatto fermare la bascula a kg 50,800.

L'avversario di Moha nel faccia a faccia risulta di qualche centimetro più alto, il che potrebbe tradursi in una capacità di allungo maggiore.

Il tema del match, almeno sulla carta, dovrebbe vedere Rosales impegnato a chiudere la distanza per far valere le sue doti di fighter; mentre Moha cercherà di eludere gli attacchi e di rientare con i suoi colpi, per poi cercare la misura per attacchi fulminei.

Si tratta comunque di due pugili in possesso di colpi potenti, che potrebbero sovvertire tattiche e pronostici della vigilia.

Confermata la diretta TV su Raisport intorno alle ore 22 e la presenza di buon numero di fiorentini al seguito di Moha, fra questi i vertici dell'Accademia Pugilistica Fiorentina.