Nuovi servizi in Farmacia: prenotazione esami e pagamento ticket

Nuovi servizi in Toscana a disposizione dei clienti

In farmacia si potranno prenotare visite ed esami specialistici e anche pagare i ticket relativi alle prenotazioni grazie ad un accordo che sigleranno Regione Toscana, le tre grandi aziende sanitarie, Urtofar (Unione regionale toscana titolari di farmacia) e Cispel Toscana (Confederazione italiana servizi pubblici enti locali). L'appuntamento è per domani, mercoledì 12 luglio, alle ore 13, nella Sala stampa di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10.

A firmare saranno l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, i direttori delle tre aziende sanitarie (Emanuele Gori per Toscana centro, Maria Teresa De Lauretis per Toscana nord ovest, Enrico Desideri per Toscana sud est), il presidente dell'Urtofar Marco Nocentini Mungai, e Alessio Poli per la Cispel. Subito dopo, i firmatari illustreranno ai giornalisti i contenuti dell'accordo.