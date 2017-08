Nuova Passerella dell'Isolotto: operazione spettacolare

Nel periodo tra il taglio della vecchia e il montaggio della nuova campata la passerella resterà mozzata

Procede il cantiere per il rifacimento della passerella dell'Isolotto "Dal 21 agosto sarà rimossa la campata centrale con un'operazione spettacolare" avvisa l'assessore Stefano Giorgetti.



"Sarà tagliata, calata con un sistema di cavi e martinetti su pontili mobili e trasportata a riva dove sarà demolita. Ma anche il montaggio della nuova struttura non sarà da meno. La trave sarà portata sotto la passerella, sollevata con una gru e collocata alla quota corretta tra le due mensole. Nel periodo tra il taglio della vecchia e il montaggio della nuova campata la passerella resterà mozzata e verranno effettuati i lavori di consolidamento delle mensole. L'intervento, benché complesso, sta procedendo come da programma e si concluderà a inizio ottobre" spiega l'assessore alla Mobilità