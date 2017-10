Nuova Collezione Autunno/Inverno 2018 della stilista Alexandra Zofcin

Evento organizzato dagli studenti di FUA al FLY – Fashion Loves You

Martedì 17 Ottobre dalle 18 alle 21, in Borgo Pinti 20r, FLY - Fashion Loves You, il negozio-laboratorio creativo associato alla Fondazione Palazzi - Florence Association for International Education, propone un evento organizzato dagli studenti del Dipartimento di moda della Florence University of the Arts dal titolo SHE.

Che cosa è la femminilità? “Femminilità è…?” è il titolo della nuova collezione Autunno/Inverno 2018 dell’ex allieva FUA Alexandra Zofcin, che rompe gli schemi dell’abitudine, dimostrando come la definizione del concetto stesso di femminilità sia qualcosa di completamente personale. La Zofcin risponde infatti così: “La femminilità è ciò che tu ne fai!!” Alexandra Zofcin, si è laureata a Firenze a dicembre del 2016 e ha già un suo brand, The House of AmZ.

Il programma della serata, aperta al pubblico fiorentino, prevede anche performances musicali dal vivo, al femminile, il photo shoot a tema, e lo spazio per esprimere il proprio punto di vista sull’argomento, con una lavagna e tanti pennarelli colorati a disposizione degli ospiti. La sorpresa più grande però è il braid bar, per ordinare la propria treccia, rigorosamente unisex.

Tutti i dettagli dell'evento sono coordinati e svolti dagli studenti FUA.