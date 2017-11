​Nudo e ubriaco in via della Scala, giovane statunitense denunciato

Interviene la Polizia Municipale con una multa da 102 euro

Aveva evidentemente bevuto troppo per non sentire il freddo pungente della notte il giovane statunitense nel quale la Polizia Municipale si è imbattuta ieri notte in via della Scala. Ma la bravata è costata al studente diciannovenne la denuncia e una multa. Lo strano incontro è avvenuto ieri notte, poco prima di mezzanotte. Una pattuglia stava transitando in via della Scala a bordo di un’auto di servizio quando si è ritrovata davanti il corpo nudo di un giovane che, barcollando, camminava in direzione di Porta al Prato. Gli agenti sono subito intervenuti facendo rivestire il ragazzo e portandolo al Comando. Il giovane, uno studente diciannovenne dell’Illinois, non ha saputo spiegare il suo comportamento. Ma la ragione era sicuramente il troppo alcol ingerito. Per lui è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico e una multa da 102 euro per ubriachezza manifesta.