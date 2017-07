Nikola Kalinic lascia il ritiro di Moena

Presentato Vitor Hugo, il nuovo difensore viola

La Fiorentina ha concesso al calciatore Nikola Kalinic la possibilità di lasciare momentaneamente il ritiro di Moena a causa di motivi familiari.

Dalla sala stampa del centro sportivo Benatti di Moena, Giancarlo Antognoni ha presentato il nuovo difensore viola, Vitor Hugo. Giancarlo Antognoni, Club Manager ACF Fiorentina: “Vitor è un difensore centrale, forte fisicamente e tecnicamente. Nel 2015 è stato acquistato dal Palmeiras, e con la stessa maglia ha vinto il campionato brasiliano. Ha fatto molti goal di testa ed è bravo anche in fase difensiva”.

Vitor Hugo, difensore centrale ACF Fiorentina: “Sono felice di essere arrivato alla Fiorentina”. Conosci la Serie A? “Il calcio italiano è molto tattico e intenso, ma grazie all’aiuto di Astori riuscirò a fare un buon lavoro. Hai mai seguito qualche calciatore del campionato italiano? Mi piace molto Miranda dell’Inter, Felipe Melo, e sono sempre stato affascinato dale giocate di Carlos Dunga. Le prime impressioni sul Mister? E’ un ottimo allenatore. Hai parlato con qualcuno prima di arrivare alla Fiorentina? Felipe Melo mi ha parlato molto bene di Firenze e della Fiorentina. Nello spogliatoio avete parlato di un obiettivo stagionale? Siamo tutti uniti per portare dei risultati. La Selecao? Tutti sognano la nazionale, ma è eventulmente la conseguenza di un buon lavoro con il proprio club. Con chi hai legato in questi giorni? Con tutti, in particolare con Gaspar e Diakhate”.