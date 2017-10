Nei cinema toscani il balletto Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie di Christopher Wheeldon

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE: Dalla Royal Opera House al cinema solo il 23 ottobre

La stagione della Royal Opera House di Londra in diretta via satellite lunedì 23 ottobre alle ore 20.15

Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie è un balletto in tre atti che racconta le avvincenti scoperte di Alice. A una festa in giardino durante un pomeriggio assolato, infatti, Alice è sorpresa nel vedere Lewis Carroll, amico dei suoi genitori, trasformarsi in un coniglio bianco. Quando lo segue nella sua tana, accadono eventi sempre più bizzarri... Mentre vaga nel paese delle meraviglie, Alice incontra innumerevoli creature strane e si invaghisce del Fante di Cuori, in fuga per aver rubato delle crostate. La confusione aumenta, fino a quando Alice si sveglia di soprassalto: era solo un sogno a occhi aperti?

Il balletto Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie arriva nei cinema italiani (elenco su www.nexodigital.it) solo lunedì 23 ottobre alle ore 20.15 in diretta via satellite dal palcoscenico della Royal Opera House con le coreografie di Christopher Wheeldon e la musica di Joby Talbot. Le multisale UCI che proietteranno Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie il 23 ottobre alle 20.15 sono: UCI Arezzo e UCI Firenze.

Alice si imbatte in un cast di personaggi straordinari e immediatamente riconoscibili: l’irascibile Regina di Cuori (che esegue un’esilarante parodia dell’“Adagio della Rosa” dalla Bella addormentata), un corpo di ballo di carte da gioco, un bruco sinuoso e il Cappellaio Matto che balla il tip tap. Ma il balletto non ignora le sfumature più cupe del romanzo di Lewis Carroll: una cucina da incubo, lo Stregatto stranamente incorporeo e il folle tea-party sono rappresentati nei minimi dettagli. Il delizioso risultato mostra il meglio del Royal Ballet, accostando mondi sonori contemporanei a danza di prim’ordine.