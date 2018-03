Nardella chiede il voto a Renzi: "Mi ricandido nel 2019, se finiamo la Tramvia"

Dario Nardella si candida al secondo mandato alla guida di Palazzo Vecchio

Nel 2019 il capoluogo toscano torna al voto per eleggere il sindaco, Dario Nardella si candida al secondo mandato ma... "Se finiamo le Tramvie..".

La Linea 2 e la Linea 3 sono in corso di realizzazione, un'opera su due fronti contemporanei che ha caratterizzato il governo del dopo Matteo Renzi in città.

Secondo il cronoprogramma dovrebbero entrare in esercizio entrambe entro la fine dell'estate.



“Renzi si è trasferito a Firenze? Bene, allora speriamo che mi voti. L'anno prossimo ci sono le amministrative, e io, se finiremo le nuove tramvie, mi ricandiderò” ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, che oggi è stato al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.