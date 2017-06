Muoversi a Firenze: mezzi bloccati, sulla strada regnano i pirati

Firenze si promuove, ospita grandi eventi, potenzia il servizio ma si blocca per mancanza di senso civico

La promozione economica e turistica funziona, i flussi di buyers e turisti sono aumentati, per il bene di tutti e per tutte le tasche, ma il capoluogo toscano ancora una volta è apparso in grave difficoltà.



Il potenziamento del servizio, con l'inserimento di nuove autovetture di Ataf, nuovi Taxi e relative licenze, nuovi gestori e vetture del car sharing, sembra essersi impantanato nella congestione di un sistema che deve fare i conti con la ristrettezza di vedute dei cittadini.

Forse non è un problema di quantità ma di qualità?



Sui Social gioca facile chi invita gli automobilisti, che postano foto bloccati nel traffico, ad abbandonare l'auto e sposare la filosofia delle due ruote. Gli automobilisti, accusati di non concedere la precedenza ai pedoni e parcheggiare sovente in doppia fila non intendono però incassare il colpo e rilanciano su scooteristi e ciclisti indisciplinati. Anche i pedoni sbagliano ad attraversare senza aspettare che sia transitata l'ultima vettura all'orizzonte?

Tutti, a corrente alternata, se la prendono con autobus e taxi, con i cantieri e con l'Amministrazione. Si salva la Tramvia, forse perché i binari sono in sede protetta. Ma anche Gest ha i suoi grattacapi quando l'incrocio è occupato da chi vuole infilarsi nel flusso e 'gabbare' il semaforo. Eppure è all'inizio del Manuale di Scuola Guida, "non occupare l'incrocio se non è possibile liberarlo in breve tempo". Dettagli...

Tutti al momento risentono di una scarsa vivibilità a causa proprio del traffico.

"A partire dalle ore 10 circa fino a sera, la zona tra la Stazione Santa Maria Novella e la Fortezza è stata congestionata per Pitti Uomo. Il problema per lunghi tratti ha riguardato via Nazionale, via Jacopo da Diacceto fino a Porta al Prato, e la direttrice Panzani-Cerretani. Tempi di percorrenza lunghissimi per il trasporto pubblico, con momenti di blocco. In più c’è stato un elevatissimo numero di veicoli in sosta selvaggia a impedire lo scorrimento dei mezzi, soprattutto nelle vicinanze degli eventi e nella zona centrale" così descrive il mercoledì nero Gianluca Mannucci, Coordinatore FIT-CISL per Firenze.



Il sindacato degli autisti si trova ancora una volta a dover spiegare alla cittadinanza una giornata di ordinaria follia “Per gli eventi sono stati potenziati i servizi pubblici senza tutelare adeguatamente il loro scorrimento. Un controsenso che costa diversi euro alla collettività: il denaro pubblico investito in autobus fermi, lenti o deviati viene speso in modo discutibile davvero. La linea 17 di Ataf non poteva recarsi al capolinea di Boito per le auto in divieto di sosta, non poteva andare alle Cascine e aveva grandi difficoltà di svolta in Piazza Puccini sia per il traffico che per le auto parcheggiate ovunque. Le linee 6 e 11 sono state deviate per le auto in sosta vietata in via Strozzi e via Vecchietti… e non è la prima volta. Grande difficoltà per i bus urbani e extraurbani alla Stazione Leopolda, dove i capolinea non erano utilizzabili per le auto in sosta vietata".

Il paradosso sempre lo stesso, le lamentele ricadono su chi guida l'autobus che certo non è libero di inventarsi percorsi alternativi al pari di un automobilista o di un tassista.

"Non è con questo spirito che abbiamo raggiunto l’intesa in Comune l’11 maggio scorso Il TPL va tutelato, in particolare quando si fanno gli appelli a lasciare l’auto a casa. Gli eventi fanno bene alla città se organizzati in modo corretto e se sorretti da servizi efficienti - denuncia la FIT-CISL - L’intesa sottoscritta in Comune sulla tutela del TPL deve essere rispettata e concretizzata immediatamente da questa Amministrazione, per ritrovare una normale vivibilità della città anche in tempi di cantieri. Parole e proclami non sono sufficienti, così come sono intollerabili altri errori grossolani pagati dai cittadini”.



Dalla RSU di Ataf interviene anche Massimo Milli "È veramente imbarazzante ed alquanto inspiegabile il silenzio assordante con il quale il gruppo dirigente di Ataf sta affrontando questo delicata vertenza aziendale".



I ciclisti vorrebbero più sedi dedicate, magari con meno interruzioni che abdicano al senso stesso della mobilità elementare.

I pedoni cercano maggiore considerazione, non solo in assenza di semaforizzazione ma anche dal semaforo stesso, spesso regolato per assecondare i flussi veicolari dimenticando tempi e necessità di chi deve attraversare un viale ed è costretto a farlo in due o più tappe.



Tutti si fermano e aspettano, mugugnano, si indignano e postano. Soprattutto postano auto ferme e semafori verdi e c'è anche qualche video, ma basterebbe un fermo immagine.