​Mukki Sport premio da 20.000€: aperte le votazioni

Oltre 100 i progetti delle associazioni sportive dilettantistiche toscane che si contenderanno, a suon di like, il premio della Centrale del Latte della Toscana

Grazie a quest'iniziativa, i 10 progetti sportivi più votati sul sito www.mukkisport.it fino al 15 febbraio 2017 si aggiudicheranno il contributo di Mukki a sostegno dello sport.

L'elenco dei progetti è un vero e proprio repertorio della passione dei toscani per lo sport più vero e concreto, quello non professionistico. I progetti provengono da ogni parte della Toscana e spaziano in ogni ambito sportivo, dai grandi classici, come calcio, nuoto, ciclismo, fino alle proposte di sport meno conosciuti o praticati – almeno in Italia – come Orientamento, Rugby e American Football. Moltissime sono, inoltre, le proposte che hanno anche finalità sociali e grandi sogni, tutte da scoprire.

L'iniziativa Mukki Sport, per questo, oltre a impegnarsi a sostenere i 10 progetti più votati dal pubblico, vuole anche essere una vetrina e uno stimolo per far conoscere, seguire e valorizzare le tantissime realtà sportive della Toscana.

Con questo spirito, il sito internet www.mukkisport.it raccoglie anche interviste a medici sportivi e nutrizionisti che danno tante utiliinformazioni sull'alimentazione e su temi fondamentali per chi pratica attività sportiva, accanto alle esperienze di vita e professionali di famosi sportivi toscani che hanno raggiunto vette altissime nell'agonismo e nella vita.