Mukki per lo sport, 20.000€ per i dilettanti toscani

Torna Mukki Sport l'iniziativa per sostenere lo sport in Toscana

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna Mukki Sport l'iniziativa con cui la Centrale del lattedella Toscana sostiene lo sport dilettantistico attraverso una donazione di € 20.000 destinata a 10 associazioni sportive.

Un'iniziativa che alimenta la passione per lo sport, quello più vero, perché sceglie di rivolgersi alle piccole realtà toscane che, oltre alla partecipazione dei loro iscritti, hanno bisogno anche del sostegno economico per proseguire le proprie attività.

Per questo, nelle prime due edizioni, Mukki Sport ha totalizzato dei numeri davvero importanti: 273 progetti in gara da tutta la Toscana; oltre 70.000 persone che hanno votato attraverso il proprio profilo Facebook per decretare i 10 vincitori; oltre 158.000 condivisioni delle pagine del sito mukkisport.it.

Ecco come fare per aggiudicarsi la donazione: dal 2 ottobre al 30 novembre, attraverso il sitowww.mukkisport.it, le associazioni potranno inserire i propri eventi, tornei, gare o iniziative riguardanti moltissime discipline sportive, da quelle più praticate (come il calcio) a quelle meno diffuse (come gli sport tradizionali o il badminton). A partire dal 15 dicembre 2017 fino al 15 febbraio 2018, sarà il pubblico in rete a scegliere le 10 proposte più interessanti e coinvolgenti che riceveranno il contributo da 2.000 euro ciascuna.

Il sito del progetto, oltre a dare tutte le informazioni per partecipare, ospita interventi e contributi di medici e nutrizionisti, insieme a interviste a famosi sportivi toscani e a curiosità e news dal mondo dello sport.

INFO: www.mukkisport.it | info@mukkisport.it | 055.4564711