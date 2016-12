Mukki Meyer Unicoop, ​ecco la bottiglia di latte del Natale

Un Natale solidale per la favolosa accoppiata tra Fondazione Meyer e Mukki

Una bottiglia di latte da collezione che sposa la suggestione del Vintage con l'intramontabile valore del latte.

E' in arrivo, infatti, la bottiglia creata appositamente per un obiettivo solidale, uno storico accordo che si rinnova per altri tre anni e un importante progetto di ricerca dedicato ai primi mille giorni di vita del bambino: sono queste le novità presentate oggi da Fondazione Meyer, Mukki e Unicoop Firenze nell’aula magna dell’Ospedale Pediatrico fiorentino alla presenza di Gianpaolo Donzelli, Presidente della Fondazione Meyer, Alberto Zanobini, Direttore Generale dell’Ospedale pediatrico Meyer, Lorenzo Marchionni, Presidente Mukki e Claudio Vanni, Responsabile comunicazione e responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze.

L’iniziativa. “A Natale anche il latte diventa più buono”: è questo lo slogan dell’iniziativa che prenderà il via il prossimo 10 dicembre. In occasione di questo evento, la Mukki ha prodotto una bottiglia a tiratura limitata, utilizzando il vetro, un materiale che rimanda ad atmosfere d’altri tempi e al sapore dell’infanzia di una volta.

Per ogni confezione acquistata, 1 euro sarà devoluto alla Fondazione Meyer. Le bottiglie – prodotte con una tiratura limitata di 42mila esemplari - saranno in vendita in tutti i negozi Unicoop Firenze della Toscana.

Tra la Fondazione Meyer e Mukki esiste una collaborazione di lunga data, iniziata diciotto anni fa e mai interrotta: la partnership più longeva a livello nazionale tra una realtà profit e una no profit e che adesso si rinnova con un accordo triennale.