​Monte dei Paschi: incontro Consiglio regionale con i vertici

Il presidente Eugenio Giani e la vicepresidente Lucia De Robertis hanno incontrato Stefania Bariatti per esporre le due mozioni approvate dal Consiglio

Una delegazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, composta dal presidente Eugenio Giani e dalla vicepresidente Lucia De Robertis, ha incontrato la presidente del Monte dei Paschi di Siena, Stefania Bariatti, per esporre i contenuti delle mozioni approvate dal Consiglio nella seduta del 17 gennaio 2018, con voto favorevole all’unanimità, che hanno come oggetto la riorganizzazione della banca e le conseguenze sul territorio toscano. Come ha ricordato Giani, al centro dei due atti ci sono, a fronte della crisi e della prevista chiusura di una serie di filiali, la richiesta di salvaguardia della presenza di Mps nelle zone montane e disagiate e, inoltre, la richiesta di comprendere se nel piano di ristrutturazione il gruppo del Monte dei Paschi intenda cedere il patrimonio di immobili e opere d’arte, nonché quote azionarie di organismi come Fidi Toscana e le Terme di Chianciano.

Il presidente del Consiglio si è definito molto soddisfatto dell’incontro. “Abbiamo trovato un’interlocutrice attenta, disponibile e preparata – ha detto – e sono state fornite risposte puntuali a tutte le domande che sono state poste”. Giani ha auspicato di poter illustrare a breve, nella commissione competente, i dettagli dei numeri forniti dalla banca nel corso dell’incontro.