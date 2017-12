Mobike gratis a Firenze il 23 e 24 dicembre

​L’assessore Bettarini: “Una bella occasione per usare la bici anziché l’auto per lo shopping natalizio”

Mobike gratis il 23 e 24 dicembre a Firenze per gli utenti registrati. Lo ha annunciato oggi l’azienda che ha deciso di omaggiare i propri utenti con due giornate di utilizzo gratuito in occasione della settimana di shopping natalizio.

“Una bella occasione per usare la bici anziché l’auto per lo shopping natalizio – ha detto l’assessore alla Smart City Giovanni Bettarini – e per scoprire la bici come mezzo di trasporto più comodo e veloce per gli spostamenti in città”.

Le giornate gratis saranno il 23 e il 24 dicembre; inoltre il pass di un mese è in promozione a 5 euro. Al termine della promozione le tariffe torneranno a essere quelle ordinarie.