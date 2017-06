Mister Stefano Pioli, il nuovo allenatore è un ex viola

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il Mister Stefano Pioli, a cui sarà affidata la guida tecnica della Prima Squadra

Stefano Pioli, da calciatore, ha vestito la maglia viola in 156 occasioni, tra il 1989 e il 1995, indossando anche la fascia di capitano.



Il nuovo tecnico gigliato firmerà un contratto che lo legherà al suo nuovo Club per 2 stagioni con opzione sulla terza. Mister Pioli sarà presentato alla stampa domani, 7 giugno, alle ore 12:30, presso la Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio Artemio Franchi.



Infine Stefano Pioli, tra le 18:00 e le 18:45, incontrerà i tifosi viola interessati a far sentire il proprio affetto e sostegno al nuovo allenatore gigliato presso il Fiorentina Store Stadio di Viale Manfredo Fanti.



La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina augurano al neo allenatore viola "le migliori soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico".