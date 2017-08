Miss Toscana: ieri sera la finale regionale 2017

Martedì 22 agosto a Casciana Terme

Lavinia Mannucci 25 anni di Firenze e' la nuova Miss Toscana 2017. La bellissima concorrente fiorentina mamma di Isabella una bellissima bimba di 2 anni , che nella seconda sessione di votazione aveva vinto il titolo di Miss Cinema Toscana, prevale nettamente sul gruppo delle 24 finaliste regionali per l'elezione di Miss Toscana e sara' la porta bandiera del gruppo delle 9 prefinaliste nazionali toscane a Jesolo.

La manifestazione organizzata dall'ASD Unione Sportiva Casciana Terme-Lari, con il contributo dell'Amministrazione Comunale e delle Terme e Bagni di Casciana si e' svolta martedi' 22 agosto per la 36esima volta consecutivamente nello splendido salotto di piazza Garibaldi a Casciana Terme gremito del pubblico delle grandi occasioni per la soddisfazione degli organizzatori. La giuria riunitasi come di consuetudine il pomeriggio alle ore 17 nel salone delle Terme,ha potuto vedere da vicino una ad una le 24 concorrenti in gara nelle varie passerelle che hanno effettuato per l'elezione di Miss Toscana, Miss Cinema e Miss Sport ed al termine degli scrutini finali sono risultati i seguenti verdetti:

1^ Classificata - Miss Cinema Toscana - Lavinia Mannucci - 25 anni di Firenze.

2^ Classificata - Roberta D'Orsi - 19 anni - di Montemurlo (PO).

3^ Classificata - Lucrezia Calugi - 21 anni - di Pistoia.

La giuria di Miss Sport Toscana presieduta dal signor Mirco Terreni sindaco di Casciana Terme-Lari e come segretario dal signor Enrico Salvadori caporedattore del giornale la Nazione di Viareggio al termine dello scrutinio finale aveva emesso il seguente verdetto:

1^ Classificata - Miss Sport Toscana - Martina Spagnoli - 24 anni - di Livorno.

2^ Classificata - Roberta D'Orsi - 19 anni - di Montemurlo (PO).

3^ Classificata - Chiara Caramelli - 22 anni di San Donato di Pisa.

Per la votazione di Miss Toscana la giuria unificata ha espresso il seguente

verdetto:

1^ Classificata - Miss Toscana 2017 - LAVINIA MANNUCCI - di Firenze - 25 anni - mamma e di professione gelataia - H. 1,76 - capelli biondi - occhi verdi - del segno dell'Ariete.

2^ Classificata - ROBERTA D'ORSI - di Montemurlo (PO) - studentessa - H. 1,77 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Vergine.

3^ Classificata - ANNA SPINA - di Piombino (LI) - estetista - H. 1,75 - capelli biondi - occhi verdi - del segno del capricorno.

4^ Classificata - MARTINA SPAGNOLI - di Livorno - 24 anni - studentessa - H. 1,77 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Leone.

5^ Classificata - GAIA GARUGLIERI - di Figline-Incisa Valdarno (FI) - 27 anni - impiegata - H. 1,73 - capelli castani - occhi verdi - del segno del Capricorno.

Miss Toscana e' stata premiata dal signor Mirco Terreni sindaco di Casciana Terme-Lari ed incoronata da Rachele Risaliti Miss Italia 2016 e cede la fascia di Miss Cinema conquistata nel pomeriggio a Roberta D'Orsi seconda

nella classifica di Miss Cinema. Per effetto di questi passaggi di fascia la squadra toscana che partecipera' alle prefinali nazionali in programma a partire da domenica 27 agosto a Jesolo sara' cosi' composta:

Miss Toscana 2017 - LAVINIA MANNUCCI - 25 anni di Firenze.

Miss Cinema Toscana - ROBERTA D'ORSI - 19 anni - di Montemurlo (PO).

Miss Eleganza Toscana - ANNA SPINA - 20 anni - di Piombino (LI).

Miss Miluna Toscana - TANYA CAPORALINI - 20 anni - di Stia (AR).

Miss Rocchetta Bellezza Toscana - ELEONORA SENESI - 20 anni - di Figline-Incisa Valdarno (FI).

Miss Equilibra Toscana - DILETTA VENTURI - 19 anni - di Piombino (LI).

Miss Alpitour Toscana - SILVIA MONTINGELLI - 26 anni - di Castelnuovo Garfagnana (LU).

Miss Tricologica Toscana - GIADA MERLI - 22 anni - di Figline-Incisa

Valdarno (FI).

Miss Sport Toscana - MARTINA SPAGNOLI - 24 anni - di Livorno.

Il premio Lolette Conti che e' il risultato della votazione del pubblico promossa on line dal giornale La Nazione e' stato consegnato da Enrico Salvadori caporeddattore della redazione di Viareggio a Beatrice Ambrosiani di Pontremoli. La serata e' stata brillantemente condotta da Gaetano Gennai e Raffaello Zanieri i presentatori delle varie selezioni e finali in toscana, ospite e madrina della serata Rachele Risaliti che a Casciana Terme lo scorso anno fu

eletta Miss Toscana ed a Jesolo incoronata Miss Italia 2016. Molto graditi dal pubblico le esibizioni della scuola di danza moderna Isabella con sedi a Quarrata e Pistoia e l'intervento di Omar B inviato del La Vita in Diretta di Rai 1, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate dal gruppo parrucchieri Tricologica Toscana. L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la

Toscana, Liguria ed Umbria , con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli, Federico Mandorlini e dell'Unione Sportiva Casciana Terme-Lari.