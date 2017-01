Miha Zajc all'Empoli.

empolifc

E' stato presentato ieri alla stampa nella sala conferenze dello stadio Carlo Castellani di Empoli.

Giornata di presentazione per Miha Zajc, centrocampista classe '94 che l'Empoli ha acquistato in questi ultimi giorni di calciomercato dall'NK Olimpia: "Sapevo dell'interesse dell'Empoli da sei mesi - ha ammesso Zajc -. La società ha avuto modo di poter vedere quelle che sono le mie caratteristiche e il fatto che si siano molto interessati a me mi ha lusingato. Quando è arrivata la proposta non ci ho pensato un secondo. Posso ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, anche se ultimamente si sta esprimendo meglio come trequartista.

Successivamente, Zajc ha parlato del suo modello di riferimento: "In Italia ci sono tanti giocatori forti, ma se ti devo dire un giocatore che mi piace tantissimo allora dico Pjanic. Anche io mi alleno sempre a tirare le punizioni, se capiterà vedremo". (fonte: Tuttomercatoweb)