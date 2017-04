Mercafir: qual'è il valore dell'area?

L’assessore regionale Bugli ha risposto all’interrogazione presentata dal portavoce dell’opposizione Claudio Borghi

Firenze– I plastici del Nuovo Stadio della Fiorentina sono esposti a Palazzo Vecchio, e visibili a tutti nel cortile della Dogana. L'allestimento è completato da pannelli illustrativi e da uno schermo dove sono proiettati i progetti e l'ideazione del nuovo impianto viola.

“Il quesito posto esula dalla diretta competenza della Regione. Al momento la questione non è giunta all’attenzione degli uffici competenti. Non è quindi noto alla Giunta il valore dell’area Mercafir, né è stato avviato alcun procedimento al riguardo. Anche per questo la Giunta non ha ancora alcun elemento di conoscenza, né è stata avviata alcuna verifica o valutazione”. Lo ha detto l’assessore toscano Vittorio Bugli, rispondendo all’interrogazione presentata dal portavoce dell’opposizione Claudio Borghi. Sul futuro assetto logistico e commerciale del settore agroalimentare toscano, Bugli ha informato che la Giunta “sostiene interventi a supporto, soprattutto attraverso il Prs 2014-2020, per la messa a punto di strutture di commercializzazione e di piattaforme logistiche di servizi, perseguendo una politica di maggiore aggregazione di tutti gli anelli della filiera”. Sul destino del vecchiostadio Artemio Franchi e dell’area che attualmente occupa, l’assessore ha affermato che “non è noto alla Giunta se e quali valutazioni il Comune di Firenze, competente in materia, abbia avviato”.

Secca la replica di Borghi: “Non possiamo far finta che si tratti di questioni totalmente chiuse in aree comunali”. “Sarebbe opportuno – ha detto – che anche la Giunta avesse una parte attiva nella vicenda”.