Ecco Matteo Brighi e Marco Imperiale.

Matteo Brighi, giocatore di esperienza, Marco Imperiale, un buon prospetto pensando al futuro. Il mercato calcistico italiano chiuderà il 2 febbraio alle ore 23. 00.

Il dg Empoli Calcio Dott. Andrea Butti ha presentato alla stampa i due nuovi arrivi del mercato di gennaio.

Matteo Brighi si è così espresso:

"Tutto è nato ieri sera , dopo essermi svincolato dal Perugia: è arrivata la chiamata dell´Empoli e sono partito subito senza pensarci troppo, perché la reputo un´opportunità da non farsi scappare. Avevo anche altre possibilità, ma ho scelto Empoli perché qua per me c´è tutto per fare bene e da parte mia ho voglia nuovamente di rimettermi in gioco sperando di poter dare una mano.

rivo in una squadra che mi ha fatto un ottima impressione quando abbiamo giocato contro: ho avuto modo di vedere tutte le squadre e l´Empoli ha dimostrato di essere una squadra importante. Adesso dovremo mettere in pratica tutte le nostre possibilità, consapevoli che il girone di ritorno è un altro campionato. Il mio ruolo? Sono un interno, nel centrocampo a 3 solitamente ho giocato in quella zona, poi parlerà con il mister e mi metterò a disposizione".

e Marco Imperiale:

"Mi fa un bell effetto essere qui - ha dichiarato Imperiale - è la prima volta in tutta la mia vita che affronto una situazione del genere e arrivo con tanta voglia di crescere e di fare bene. C´erano diverse squadre che mi seguivano, ma alla fine l´Empoli ha vinto questa concorrenza e da parte mia appena ho saputo questa notizia ho accettato subito, senza pensarci due volte.

Pasqual? Mi fa un grande piacere poter giocare con lui: ha molta più esperienza di me, ha giocato in campionati superiori e da lui posso solo apprendere, prendere esempio e ascoltare i consigli. La Serie B? Me lo aspetto come un grande campionato: spero da parte mia di fare bene, ma soprattutto che una grande piazza come Empoli riesca a salire in Serie A".

Fonte. Empoli calcio