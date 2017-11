Maria Gadù: il nuovo talento della musica brasiliana

Lunedì 13 novembre 2017 –ore 21- in concerto al Teatro Puccini di Firenze

Maria Gadù, tra le voci più autentiche della musica brasiliana, è in concerto lunedì 13 novembre al Teatro Puccini di Firenze (ore 21 – biglietti 23/17 euro – prevendite nei punti Box Office Toscana http://www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804) e online su www.boxol.it e www.ticketone.it) con un intenso spettacolo voce e chitarra. “Pelle”, questo il titolo del tour mondiale che la riporta in Italia, sottintende proprio la voglia di mostrarsi in una versione intima e confidenziale.

"Dopo più di un decennio, torno con uno spettacolo fatto solo di chitarra e voce – spiega l’artista - canzoni in forma nuda e cruda, improvvisazione, ricordando i tempi dei piccoli club e dei concerti on the road”.

Balzata agli onori con il brano “Shimbalaie” che nel 2009 la impose come astro della nuova scena brasiliana – contenuto nell’album di debutto eponimo, due nomination ai Latin Grammy Awards, nelle categorie “Miglior artista rivelazione” e “Miglior album di un cantautore”, Maria Gadù ha iniziato giovanissima a imbracciare la chitarra tra i bar di San Paolo, sua città natale. Il disco “Maria Gadù”, certificato oro, venne pubblicato in Italia dalla Sony Music e arrivando ben alla posizione numero cinque della classifica degli album più venduti, mentre il singolo “Shimbalaiê”, scritto dall’artista brasiliana all’età di dieci anni, oltre ad essere disco di platino in digital download, restò al primo posto nelle classifiche italiane per cinque settimane. Il suo talento ha ammaliato grandi conterranei, come Milton Nascimento e Caetano Veloso, con cui ha realizzato un tour e un disco per voce e chitarra. I suoi due intensi dischi successivi, “Nós” (2013) e “Guelã” (2015) vantano le illustri collaborazioni di Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chitãozinho & Xororó, Milton Nascimento, Ana Carolina, Sandra de Sá, Ivan Lins. Grazie all’album “Guelã”, inoltre, Maria ha ricevuto la terza nomination ai Latin Grammy Awards nella categoria “Best MPB Album”.

La musica brasiliana è come la sua terra, piena di sorprese. Quando diversi generi musicali quali samba, suoni afro da Bahia e funk dagli slum di Rio s’incontrano, mescolati naturalmente ad altri elementi, il risultato si chiama Musica Popolare Brasiliana. Se prendendo la MPB, mescoliamo le sue radici ad una voce graffiante e ad un grande talento nel suonare la chitarra acustica, (accordata nel corso di una decade trascorsa a cantare nei bar o, come dicono i brasiliani, “lavorando la notte”), il risultato è una grande interprete brasiliana, il suo nome è Maria Gadu. Pelle Tour è organizzato da BMU Music Intersuoni. Media partner Rai Radio 1.